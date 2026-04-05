05 апреля 2026 в 18:42

СК повторно проверит обстоятельства смерти певца Кунгурова

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Следственный комитет и прокуратура инициировали новые проверки обстоятельств гибели заслуженного артиста России Евгения Кунгурова, скончавшегося весной 2024 года, сообщает газета «Коммерсант». Инициатором повторного разбирательства выступил отец певца Виктор Кунгуров.

Отец исполнителя убежден, что его сын стал жертвой убийства, а картина самоубийства была намеренно инсценирована неизвестными. До этого следственные органы Москвы дважды отказывали в возбуждении уголовного дела, не усмотрев в произошедшем состава преступления.

В своих новых обращениях на имя Александра Бастрыкина и генпрокурора Александра Гуцана Виктор Кунгуров — старший потребовал возбудить дело по статье об убийстве, совершенном группой лиц. Заявитель настаивает на привлечении к ответственности следователя, проводившего первичный осмотр места происшествия, за возможное превышение должностных полномочий.

Тело 40-летнего солиста было обнаружено на Зоологической улице, где он проживал с семьей, 8 апреля 2024 года. В последние годы жизни Евгений Кунгуров был востребованным телеведущим и участником популярных музыкальных проектов, таких как «Голос» и «Один в один!».

Ранее следователи смогли раскрыть убийство 35-летней давности по отпечатку на телефонной трубке. Преступление произошло в феврале 1991 года в квартире на Кронштадтском бульваре в Москве, где нашли труп 58-летней женщины. В рамках работы по расследованию преступлений прошлых лет следователи еще раз изучили улики и вышли на след убийцы.

