05 апреля 2026 в 19:24

Стало известно, сколько жителей Ливана погибло от ударов Израиля за сутки

В Ливане за сутки 39 человек стали жертвами израильских ударов

Фото: Taher Abu Hamdan/XinHua/Global Look Press
В результате авиаударов ЦАХАЛ по окраинам Бейрута и южным районам Ливана за сутки погибли 39 граждан, сообщил Минздрав республики в социальной сети X. По данным ведомства, еще 136 получили ранения.

Общее число погибших с начала военной эскалации 2 марта превысило 1461, раненых — 4430. Среди жертв израильских авиаударов — 1235 мужчин, 129 детей и 97 женщин, — указали авторы публикации.

Ранее ливанское движение «Хезболла» атаковало израильский военный корабль морской крылатой ракетой. Отмечается, что судно готовилось нанести удар по территории Ливана. В «Хезболле» отметили, что в результате удара были зафиксированы повреждения. Израиль никак не комментировал данную информацию.

До этого израильская армия нанесла новые удары по позициям шиитской группировки «Хезболла» в Ливане. В частности, была атакована столица арабской республики Бейрут. Позднее стало известно, что один из представителей группировки погиб. Тем временем журналист Станислав Бернвальд спрогнозировал в стране гуманитарную катастрофу.

