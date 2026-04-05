Появились первые пострадавшие при пожаре в калининградском ТЦ «112»: при пожаре в Калининграде пострадали три человека

При пожаре в торговом центре в Калининграде пострадали три человека, сообщил Telegram-канал «112». По информации авторов, всем оказали амбулаторную медицинскую помощь. Специалисты экстренных служб города продолжают работу на месте возгорания.

Ранее стало известно, что на западе Калининграда загорелся торговый центр «Гиант». По информации источника, огонь охватил фасад площадью 500 квадратных метров. Пламя перешло на фасад по всем этажам, распространилось под обшивкой и перекинулось на парковку, где выгорело несколько автомобилей. Очевидцы сняли происходящее на видео, на кадрах видно работу экстренных служб, поднимающиеся к крыше языки пламени и столб дыма.

Ранее пожар произошел в торговом центре «Оазис Плаза» в Нягани. В МЧС сообщили, что возгорание возникло в одном из вещевых магазинов на втором этаже. С рынка самостоятельно эвакуировались 80 человек, в том числе 30 детей, после чего пожар потушили усилиями 20 сотрудников МЧС. Точную причину возгорания установят дознаватели.