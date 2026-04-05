05 апреля 2026 в 18:38

«Продолжаем нашу украинскую дипломатию»: Зеленский о визите в Дамаск

Зеленский подтвердил, что прилетел в Дамаск

Владимир Зеленский Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил в соцсетях, что прилетел в Дамаск. Глава государства выложил ролик, как спускается по трапу самолета. По словам Зеленского, у него ожидается ряд «важных встреч».

Сегодня в Дамаске. Продолжаем нашу активную украинскую дипломатию во имя реальной безопасности и экономического взаимодействия. Впереди важные встречи — подготовлено несколько содержательных форматов. Каждый народ, каждый регион имеют право на мирную жизнь, — отметил он.

Ранее сообщалось, что глава МИД Турции Хакан Фидан встретится с украинским президентом и главой Сирии Ахмедом аш-Шараа в понедельник, 6 апреля, в Дамаске. Предполагается, что они обсудят вопросы, связанные с восстановлением сирийского государства, осуществлением совместных проектов и поддержкой усилий по наращиванию институционального потенциала страны.

До этого заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков заявил: гарантий, что новое руководство Сирии сможет обуздать террористические группировки, нет. Также замсекретаря отметил риски распространения угрозы за пределы страны.

Полиция третьи сутки ищет Героя России
На Сахалине объявили экстренное предупреждение из-за непогоды
Военный эксперт раскрыл потери ВСУ за неделю
Погода внесла коррективы в расписание поездов под Новосибирском
«Были преданы мученической смерти»: дети погибли при ночном ударе по Ирану
Москва пригрозила Лондону ответом за блокировку российских кораблей
Более 40 шахтеров остались под землей после удара ВСУ
Десантники группы «Север» уничтожили автопарк ВСУ
Россиянам сообщили о важных изменениях в сфере краткосрочных кредитов
«Полк смерти» ВСУ и «Нафтогаз» в руинах: новости СВО к утру 6 апреля
«Прошу прощения»: президент Южной Кореи выразил сожаление КНДР
В Красноярском крае задержали министра тарифной политики
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 6 апреля: инфографика
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 50 БПЛА
В США узнали детали переговоров Трампа с Ираном
Адвокат раскрыл, как обсуждения в СМИ могут повлиять на итоговый приговор
План Макрона вызвал вопросы в Турции из-за России
Сколько стоит доехать из Москвы до Казани весной 2026 года по М-12 «Восток»
Более 400 россиян находятся под арестом во Франции
Названы пять признаков, что мужчина будет плохим мужем и отцом
Дальше
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Семья и жизнь

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Общество

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков

