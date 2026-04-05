«Продолжаем нашу украинскую дипломатию»: Зеленский о визите в Дамаск Зеленский подтвердил, что прилетел в Дамаск

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил в соцсетях, что прилетел в Дамаск. Глава государства выложил ролик, как спускается по трапу самолета. По словам Зеленского, у него ожидается ряд «важных встреч».

Сегодня в Дамаске. Продолжаем нашу активную украинскую дипломатию во имя реальной безопасности и экономического взаимодействия. Впереди важные встречи — подготовлено несколько содержательных форматов. Каждый народ, каждый регион имеют право на мирную жизнь, — отметил он.

Ранее сообщалось, что глава МИД Турции Хакан Фидан встретится с украинским президентом и главой Сирии Ахмедом аш-Шараа в понедельник, 6 апреля, в Дамаске. Предполагается, что они обсудят вопросы, связанные с восстановлением сирийского государства, осуществлением совместных проектов и поддержкой усилий по наращиванию институционального потенциала страны.

До этого заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков заявил: гарантий, что новое руководство Сирии сможет обуздать террористические группировки, нет. Также замсекретаря отметил риски распространения угрозы за пределы страны.