Трамп заявил, что судьба Ирана решится 6 апреля

США и Иран могут заключить сделку в понедельник, 6 апреля, заявил американский президент Дональд Трамп. По словам лидера, которые приводит телеканал Fox News, в противном случае он рассматривает возможность «взорвать все и забрать нефть».

Я думаю, есть хороший шанс, что завтра, [6 апреля]. Они ведут переговоры сейчас, — отметил он.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что несколько стран, в том числе Китай, могли бы стать посредниками в урегулировании конфликта с США. По его словам, у Пекина есть мощные возможности. В частности, Тегеран выслушает любую идею, которая будет отвечать его требованиям и условиям, объяснил министр.

До этого Трамп использовал нецензурную лексику в адрес Ирана. Республиканец написал гневный пост, в котором потребовал немедленно прекратить блокаду Ормузского пролива. По словам главы Белого дома, во вторник в Иране будет и «День электростанций», и «День мостов», если местные власти не прислушаются. Накануне, 4 апреля, он заявил, что у Ирана осталось 48 часов для открытия Ормузского пролива.