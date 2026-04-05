Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 апреля 2026 в 17:00

«Глобализация безразличия»: папа Лев XIV выступил с пасхальным призывом

«Глобализация безразличия»: папа Лев XIV выступил с пасхальным призывом

Папа римский Лев XIV Папа римский Лев XIV Фото: VATICAN MEDIA/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Папа римский Лев XIV озвучил пасхальное послание миру, передает The New York Times. Он призвал отказаться от безразличия и привыкания к насилию, а также выступил за разоружение и поиск мира путем диалога.

Лев XIV выразил мнение, что в мире происходит «глобализация безразличия», в то время как мир уже «опустошен войнами». Он также порассуждал на тему давних слов папы Франциска: «Мы привыкаем к насилию, смиряемся с ним и становимся безразличными». Духовный лидер призвал не стремиться к мировому господству и не ставить власть во главу угла.

Ранее папа римский в ответ на недавние призывы главы Пентагона Пита Хегсета, который просил американцев молиться о триумфе своих солдат «во имя Спасителя», напомнил, что стремление к мировому господству в корне противоречит пути Иисуса Христа. Он подчеркнул, что на протяжении веков религиозная миссия нередко искажалась корыстными политическими целями, однако никакие социальные или государственные задачи не могут оправдать использование веры для утверждения чьей-либо власти.

Мир
папа римский
Пасха
религия
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.