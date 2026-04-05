«Глобализация безразличия»: папа Лев XIV выступил с пасхальным призывом

Папа Лев XIV выступил с пасхальной речью для всего мира

Папа римский Лев XIV озвучил пасхальное послание миру, передает The New York Times. Он призвал отказаться от безразличия и привыкания к насилию, а также выступил за разоружение и поиск мира путем диалога.

Лев XIV выразил мнение, что в мире происходит «глобализация безразличия», в то время как мир уже «опустошен войнами». Он также порассуждал на тему давних слов папы Франциска: «Мы привыкаем к насилию, смиряемся с ним и становимся безразличными». Духовный лидер призвал не стремиться к мировому господству и не ставить власть во главу угла.

Ранее папа римский в ответ на недавние призывы главы Пентагона Пита Хегсета, который просил американцев молиться о триумфе своих солдат «во имя Спасителя», напомнил, что стремление к мировому господству в корне противоречит пути Иисуса Христа. Он подчеркнул, что на протяжении веков религиозная миссия нередко искажалась корыстными политическими целями, однако никакие социальные или государственные задачи не могут оправдать использование веры для утверждения чьей-либо власти.