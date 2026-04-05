Девушка провалилась в вентиляционную шахту в заброшенной девятиэтажке Спасатели вытащили девушку из вентиляционной шахты заброшенного дома в ДНР

Девушка по неосторожности упала в вентиляционную шахту между шестым и седьмым этажом в заброшенной девятиэтажке в микрорайоне Журавлевка, расположенном в Шахтерске, сообщили в ГУ МЧС России по ДНР. Спасатели с помощью специнструментов деблокировали 21-летнюю пострадавшую и передали ее медикам для госпитализации. На месте работали две единицы техники и семь человек личного состава.

Ночью сотрудники МЧС России отправились на вызов в заброшенную девятиэтажку в микрорайоне Журавлевка.

