05 апреля 2026 в 12:32

Девушка провалилась в вентиляционную шахту в заброшенной девятиэтажке

Спасатели вытащили девушку из вентиляционной шахты заброшенного дома в ДНР

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Девушка по неосторожности упала в вентиляционную шахту между шестым и седьмым этажом в заброшенной девятиэтажке в микрорайоне Журавлевка, расположенном в Шахтерске, сообщили в ГУ МЧС России по ДНР. Спасатели с помощью специнструментов деблокировали 21-летнюю пострадавшую и передали ее медикам для госпитализации. На месте работали две единицы техники и семь человек личного состава.

Ночью сотрудники МЧС России отправились на вызов в заброшенную девятиэтажку в микрорайоне Журавлевка. По неосторожности девушка упала в вентиляционную шахту между шестым и седьмым этажом здания, — говорится в сообщении.

Ранее рабочего затянуло в шредер на одном из предприятий Новосибирска. В результате несчастного случая нога мужчины оказалась намертво зажата между двумя тяжелыми зубчатыми валами установки. Прибывшим на место спасателям пришлось буквально по частям разбирать конструкцию станка, чтобы вызволить потерпевшего.

До этого двое рабочих упали в шахту лифта с высоты 27-го этажа в строящемся доме в Нижнем Новгороде. Мужчины рухнули на бетонное основание шахты и скончались на месте в результате полученных травм.

