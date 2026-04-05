Рабочего затянуло в промышленный шредер Спасатели достали мужчину из промышленного шредера в Новосибирске

Рабочего затянуло в шредер на одном из предприятий Новосибирска, сообщает Telegram-канал Mash Siberia. В результате несчастного случая нога мужчины оказалась намертво зажата между двумя тяжелыми зубчатыми валами установки.

Прибывшим на место спасателям пришлось буквально по частям разбирать конструкцию станка, чтобы вызволить потерпевшего. После его передали бригаде врачей для оказания экстренной помощи.

До этого двое рабочих упали в шахту лифта с высоты 27-го этажа. Инцидент произошел в строящемся доме в Нижнем Новгороде. Отмечается, что мужчины рухнули на бетонное основание шахты и сразу скончались от полученных травм.

Ранее несчастный случай случился на Ярактинском нефтегазоконденсатном месторождении в Усть-Кутском районе. Мужчина чистил один из резервуаров, когда внезапно потерял сознание и упал внутрь емкости. От полученных травм сотрудник скончался на месте. Во время происшествия пострадал еще один сотрудник предприятия, который бросился на помощь коллеге и попытался самостоятельно достать его.