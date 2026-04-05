В аэропорту Петербурга задержали 12 рейсов и отменили семь

В петербургском аэропорту Пулково 12 рейсов задержаны более чем на два часа, еще семь рейсов отменены, сообщила пресс-служба компании «Воздушные ворота Северной столицы» (оператор аэропорта Пулково). Там отметили, что такое решение было принято из-за ранее вводившихся ограничений.

Информация на 11:00 мск: на вылет задержано более двух часов 12 рейсов, отменено на вылет семь рейсов, с запасных аэродромов ожидается два борта, — говорится в публикации.

Ранее Росавиация ввела временные ограничения на работу двух региональных аэропортов. Воздушные гавани Калуги (Грабцево) и Ярославля (Туношна) остановили прием и отправку пассажирских судов, о чем информировало Федеральное агентство воздушного транспорта. Ведомство ограничилось кратким пояснением: такие меры нужны для безопасности полетов.

До этого стало известно, что страны Евросоюза и Великобритания будут вынуждены резко сократить количество летних авиаперелетов. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев на своей странице в соцсетях добавил, что причина — введенные ограничения на поставки авиационного топлива.