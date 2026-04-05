Два российских аэропорта временно не принимают самолеты Росавиация: аэропорты Калуги и Ярославля ввели ограничения на полеты самолетов

Росавиация ввела временные ограничения на работу двух региональных аэропортов. Воздушные гавани Калуги (Грабцево) и Ярославля (Туношна) остановили прием и отправку пассажирских судов, сообщило Федеральное агентство воздушного транспорта.

Официальные причины введения запрета не разглашаются. Ведомство ограничилось кратким пояснением: такие меры нужны для безопасности полетов. На какой именно срок введены ограничения, не уточняется.

Путешественникам, которые должны были вылететь из этих городов или приземлиться там, рекомендуют сверять информацию на онлайн-табло и в официальных каналах авиаперевозчиков. Дополнительные данные о снятии запрета появятся позже.

Ранее аналогичные меры начали действовать в аэропорту Ульяновска (Баратаевка). Росавиация не уточнила, с чем именно связаны ограничения.

До этого стало известно, что более 100 рейсов задержали и отменили в аэропорту Санкт-Петербурга из-за вводившихся ограничений. Среди задерживающихся были самолеты из Душанбе, Москвы, Уфы, а также рейсы в Минск, Махачкалу, Самару, Геленджик, Тюмень и другие города. Почти на 10 часов задержали рейс в Уфу.