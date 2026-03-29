Более 100 рейсов задержали и отменили в российском аэропорту

Более 100 рейсов задержано и отменено в Пулково

Более 100 рейсов задержано и отменено в аэропорту Санкт-Петербурга из-за вводившихся ограничений, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, сейчас в Пулково задерживается вылет 44 рейсов и прилет 29 самолетов. Еще 30 рейсов отменены.

В материале сказано, что среди задерживающихся есть самолеты из Душанбе, Москвы, Уфы, а также рейсы в Минск, Махачкалу, Самару, Геленджик, Тюмень и другие города. Почти на 10 часов задерживается вылет воздушного судна в Уфу.

Ранее сообщалось о введении временных ограничений в Пулково. Как уточнял представитель Росавиации, речь шла о приеме и выпуске воздушных судов.

До этого губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что с начала атаки Вооруженных сил Украины на Ленобласть 29 марта уничтожен 31 БПЛА. По его словам, в настоящее время специалисты заняты тушением возгорания в порту Усть-Луга.

Также сообщалось, что почти 180 россиян, следовавших рейсом из Хургады в Санкт-Петербург, застряли в аэропорту Хельсинки. Причиной стали ограничения на прием воздушных судов в Пулково.