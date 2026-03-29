Пулково временно «заблокировали»

Временные ограничения введены в аэропорту Пулково, сообщил на канале в MAX представитель Росавиации Артем Кореняко. По его словам, речь идет о приеме и выпуске воздушных судов.

До этого губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что с начала атаки Вооруженных сил Украины на Ленобласть 29 марта уничтожен 31 БПЛА. По его словам, в настоящее время специалисты заняты тушением возгорания в порту Усть-Луга.

Ранее сообщалось, что почти 180 россиян, следовавших рейсом из Хургады в Санкт-Петербург, застряли в аэропорту Хельсинки из-за ограничений на прием воздушных судов в Пулково. Одна из пассажирок рассказала, что финская сторона обеспечила людей одеялами, водой и качественным питанием, а для детей организовала игровую комнату. 25 марта пресс-служба Росавиации сообщила, что аэропорт Калуги временно не принимал и не отправлял рейсы. Решение принято для обеспечения безопасности полетов. Воздушную гавань закрыли уже третий день подряд. Позднее аэропорт возобновил работу.