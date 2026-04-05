Российская ПВО за сутки уничтожила 293 вражеских дрона

Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 293 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщили в пресс-службе Минобороны России. Также в ведомстве уточнили, что было уничтожено пять управляемых авиационных бомб.

Средствами противовоздушной обороны сбиты пять управляемых авиационных бомб и 293 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — говорится в сообщении.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что система «Купол Донбасса» за неделю предотвратила 240 террористических атак со стороны противника. По его словам, основной удар пришелся на Донецк и Макеевку, где ликвидировали 195 беспилотников, а еще 45 аппаратов были перехвачены над Горловкой.

До этого губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что силы ПВО отразили массированную атаку из 30 беспилотников над промзоной Кстовского района. Из-за падения обломков загорелись два объекта на нефтеперерабатывающем заводе ЛУКОЙЛа. Повреждения также получили Новогорьковская ТЭЦ и несколько частных домов.