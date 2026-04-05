Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 апреля 2026 в 12:42

Российская ПВО за сутки уничтожила 293 вражеских дрона

Фото: МО РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 293 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщили в пресс-службе Минобороны России. Также в ведомстве уточнили, что было уничтожено пять управляемых авиационных бомб.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что система «Купол Донбасса» за неделю предотвратила 240 террористических атак со стороны противника. По его словам, основной удар пришелся на Донецк и Макеевку, где ликвидировали 195 беспилотников, а еще 45 аппаратов были перехвачены над Горловкой.

До этого губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что силы ПВО отразили массированную атаку из 30 беспилотников над промзоной Кстовского района. Из-за падения обломков загорелись два объекта на нефтеперерабатывающем заводе ЛУКОЙЛа. Повреждения также получили Новогорьковская ТЭЦ и несколько частных домов.

Регионы
Россия
Минобороны
атаки ВСУ
дроны
беспилотники
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.