05 апреля 2026 в 14:57

ВС России отразили мультидроновую атаку ВСУ

Минобороны сообщило о ликвидации 77 дронов ВСУ в небе над Россией

ПВО ВС РФ ПВО ВС РФ Фото: МО РФ
Средствами ПВО за шесть часов уничтожены 77 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ. В период с 08:00 до 14:00 по московскому времени БПЛА были перехвачены над территориями Белгородской, Курской областей, Краснодарского края, Республики Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

С 08:00 до 14:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 77 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — уточнили в ведомстве.

Утром 5 апреля пресс-служба Минобороны проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 87 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями 14 регионов.

Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 293 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Также в Минобороны России уточнили, что было уничтожено пять управляемых авиационных бомб.

До этого глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что система «Купол Донбасса» за неделю предотвратила 240 террористических атак со стороны противника. По его словам, основной удар пришелся по Донецку и Макеевке.

