В Госдуме рассказали о важности обучения школьников ИИ-технологиям

Обучение школьников технологиям искусственного интеллекта будет способствовать развитию креативных индустрий, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. Он напомнил, что к креативным продуктам относятся программное обеспечение, видеоигры, медиа и СМИ, реклама, дизайн, архитектура и урбанистика, кино, музыка, книжное дело, гастрономия.

Минэкономразвития вынесло на обсуждение проект Стратегии развития креативной экономики до 2036 года, где заявлен рост вклада этого сектора в ВВП с 4,1% до 6%, а валовая добавленная стоимость креативной экономики в 2025 году уже оценивается в 8,26 трлн рублей. Еще в 2024 году Минпросвещения на Форуме министров образования создавало рабочую группу именно по креативным профессиям, применению ИИ в образовании и инженерным школам. ИИ, школа и креативные профессии рассматриваются в одном управленческом контуре, — сказал Говырин.

Парламентарий добавил, что Минпросвещения приказом от 18 декабря 2025 года № 973 внесло в федеральный перечень учебников курс «Введение в искусственный интеллект» для 5–6, 7–8 и 9 классов. Образовательный стандарт теперь закрепляет возможность создания инженерных классов и включает умение работать с ИИ, а в марте 2026 года при ведомстве появилась рабочая группа по выработке единых рекомендаций в этой сфере, пояснил он.

Где выпускники смогут применить полученные навыки на практике? В разработке игр и интерактивных продуктов, дизайне и визуальных коммуникациях, рекламе, цифровом контенте, анимации, музыкальном продюсировании, архитектурной визуализации, издательских и образовательных проектах. Для всех этих сфер ИИ работает как инструмент ускорения поиска идей, прототипирования, обработки данных и производства контента. При этом субъектами креативных индустрий по закону могут быть самозанятые, ИП и юридические лица, осуществляющие соответствующие виды деятельности, так что реальный смысл школьного обучения ИИ состоит в раннем формировании компетенций для сектора, который государство целенаправленно собирается расширять, — подытожил Говырин.

Ранее руководитель «Т1 ИИ» Сергей Голицын рассказал, что дефицит специалистов мешает внедрению искусственного интеллекта в крупных компаниях. По его словам, стоимость такой инфраструктуры тоже «вставляет палки в колеса».