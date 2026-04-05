Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 апреля 2026 в 18:07

В Госдуме рассказали о важности обучения школьников ИИ-технологиям

Депутат Говырин: обучение школьников ИИ поможет развитию креативных индустрий

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Обучение школьников технологиям искусственного интеллекта будет способствовать развитию креативных индустрий, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. Он напомнил, что к креативным продуктам относятся программное обеспечение, видеоигры, медиа и СМИ, реклама, дизайн, архитектура и урбанистика, кино, музыка, книжное дело, гастрономия.

Минэкономразвития вынесло на обсуждение проект Стратегии развития креативной экономики до 2036 года, где заявлен рост вклада этого сектора в ВВП с 4,1% до 6%, а валовая добавленная стоимость креативной экономики в 2025 году уже оценивается в 8,26 трлн рублей. Еще в 2024 году Минпросвещения на Форуме министров образования создавало рабочую группу именно по креативным профессиям, применению ИИ в образовании и инженерным школам. ИИ, школа и креативные профессии рассматриваются в одном управленческом контуре, — сказал Говырин.

Парламентарий добавил, что Минпросвещения приказом от 18 декабря 2025 года № 973 внесло в федеральный перечень учебников курс «Введение в искусственный интеллект» для 5–6, 7–8 и 9 классов. Образовательный стандарт теперь закрепляет возможность создания инженерных классов и включает умение работать с ИИ, а в марте 2026 года при ведомстве появилась рабочая группа по выработке единых рекомендаций в этой сфере, пояснил он.

Где выпускники смогут применить полученные навыки на практике? В разработке игр и интерактивных продуктов, дизайне и визуальных коммуникациях, рекламе, цифровом контенте, анимации, музыкальном продюсировании, архитектурной визуализации, издательских и образовательных проектах. Для всех этих сфер ИИ работает как инструмент ускорения поиска идей, прототипирования, обработки данных и производства контента. При этом субъектами креативных индустрий по закону могут быть самозанятые, ИП и юридические лица, осуществляющие соответствующие виды деятельности, так что реальный смысл школьного обучения ИИ состоит в раннем формировании компетенций для сектора, который государство целенаправленно собирается расширять, — подытожил Говырин.

Ранее руководитель «Т1 ИИ» Сергей Голицын рассказал, что дефицит специалистов мешает внедрению искусственного интеллекта в крупных компаниях. По его словам, стоимость такой инфраструктуры тоже «вставляет палки в колеса».

Власть
депутаты
Госдума
искусственный интеллект
Софья Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Погода внесла коррективы в расписание поездов под Новосибирском
«Были преданы мученической смерти»: дети погибли при ночном ударе по Ирану
Москва пригрозила Лондону ответом за блокировку российских кораблей
Более 40 шахтеров остались под землей после удара ВСУ
Десантники группы «Север» уничтожили автопарк ВСУ
Россиянам сообщили о важных изменениях в сфере краткосрочных кредитов
«Полк смерти» ВСУ и «Нафтогаз» в руинах: новости СВО к утру 6 апреля
«Прошу прощения»: президент Южной Кореи выразил сожаление КНДР
В Красноярском крае задержали министра тарифной политики
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 6 апреля: инфографика
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 50 БПЛА
В США узнали детали переговоров Трампа с Ираном
Адвокат раскрыл, как обсуждения в СМИ могут повлиять на итоговый приговор
План Макрона вызвал вопросы в Турции из-за России
Сколько стоит доехать из Москвы до Казани весной 2026 года по М-12 «Восток»
Более 400 россиян находятся под арестом во Франции
Названы пять признаков, что мужчина будет плохим мужем и отцом
Стало известно, сколько кораблей прошли через Ормузский пролив за сутки
Хирург назвал отличия пластики от «переделанного лица»
Психолог дала совет родителям при покупке первого гаджета ребенку
Дальше
Самое популярное
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Семья и жизнь

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Общество

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.