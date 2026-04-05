05 апреля 2026 в 17:54

«Жужжалка» передала в эфир два загадочных сигнала

Радиостанция УВБ-76 вышла в эфир с несколькими шифровками

Радиостанция УВБ-76, которую называют «радио Судного дня», передала в эфир два новых послания — «фликобыт» и «деликатный», сообщается в Telegram-канале «УВБ-76 логи». Отмечается, что записи эфира были сделаны 5 апреля в 15:35 и 17:04.

НЖТИ 88813 ДЕЛИКАТНЫЙ 4443 7430 <...> НЖТИ 62019 ФЛИКОБЫТ 1349 4148, — гласили сообщения.

Перед этим в воскресенье, 5 апреля, в эфире прозвучало слово «тележка». Сигнал был зафиксирован в 14:17 мск.

Ранее УВБ-76 передала в эфир сигнал «тегобаск». Код прозвучал в среду, 1 апреля, в 12:57 мск. За сутки до этого станция транслировала в эфир загадочные коды «срезовак» и «гуаносляб». Отмечается, что наблюдатели сразу зафиксировали эти сообщения и внесли их в лог.

Радиостанция УВБ-76 начала работу в 1975 году и стала известна как «Жужжалка» благодаря характерному звуку. Существует множество предположений о ее предназначении. Некоторые специалисты считают, что если вещание УВБ-76 прекратится, то активируется система ответного ядерного удара «Мертвая рука». Радиостанция вещает на частоте 4625 кГц. Цель зашифрованных передач официально не разглашается.

