Меликов прибыл на место обрушения многоэтажки в Махачкале

Сергей Меликов прибыл на место обрушения многоквартирного дома в Махачкале. В результате ливня и подтопления жилой дом деформировался. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет, — указано в публикации.

В данное время сохраняется опасность для соседних объектов. Из домов эвакуировано около 300 человек. Часть жителей будет размещена в пунктах временного размещения.

Ранее сообщалось, что в Махачкале в результате сильного потопа обрушился жилой дом на улице Газопроводной. Фундамент здания начал уходить под грунт, его размыли потоки воды, появившиеся после обильных осадков.

Также аварийные отключения электричества затронули 139 населенных пунктов Дагестана. Причиной стали сильные осадки. Восстановить подачу электроэнергии планируется к вечеру воскресенья, 5 апреля.