05 апреля 2026 в 12:55

«Мог остаться живым»: жена Паши Техника пришла на могилу в годовщину смерти

Фото: t.me/evakaritskaua*
Семья рэпера Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) пришла на кладбище в годовщину его смерти, передает корреспондент NEWS.ru. С изданием согласилась пообщаться его бывшая супруга Ева Карицкая (настоящее имя — Карина Мельничук), заявившая, что люди, которых она считает виновными в кончине музыканта, до сих пор не понесли наказание.

Год прошел тяжело без него, жалею, что не наказаны люди, из-за которых он умер в Таиланде, он мог остаться живым. Его окружали не те люди. Последний разговор с ним — это была ссора из-за алиментов. Он тогда ушел, мы очень сильно разругались. Заблокировали друг друга, и я очень жалею, что не смогла ему сказать какие-то слова, — сообщила Карицкая.

По словам собеседницы, их общий сын Иван перестал часто говорить об отце. В то же время Карицкая добавила, что на дне рождения бабушки мальчик загадал, чтобы папа ожил.

Это было до слез. Я бы у него попросила прощения за все. За всю причиненную боль, — заключила она.

Годовщина смерти Паши Техника
Фото: Виктория Катаева/NEWS.ru
Мама Паши Техника
Фото: Виктория Катаева/NEWS.ru
Годовщина смерти Паши Техника
Фото: Виктория Катаева/NEWS.ru
Ева Карицкая
Фото: Виктория Катаева/NEWS.ru
Годовщина смерти Паши Техника
Фото: Виктория Катаева/NEWS.ru
Годовщина смерти Паши Техника
Фото: Виктория Катаева/NEWS.ru
Годовщина смерти Паши Техника
Фото: Виктория Катаева/NEWS.ru
Годовщина смерти Паши Техника
Фото: Виктория Катаева/NEWS.ru
Годовщина смерти Паши Техника
Фото: Виктория Катаева/NEWS.ru

Ранее сообщалось, что поклонники Паши Техника объявили сбор 1 млн рублей, чтобы добиться выпуска его последнего альбома. Речь идет о пластинке «5 минут до итогов» из 30 треков, которую записывали почти три года и завершили при жизни музыканта.
