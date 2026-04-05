Издатель «Мира танка» обрел успех после национализации

Юридическое лицо студии «Леста» — ООО «Леста Геймс Эдженси», которое отвечало за выпуск видеоигр и было национализировано в 2025 году после иска Генпрокуратуры, нарастило выручку на 17%, сообщает РБК со ссылкой на отчетность компании. Отмечается, что оно занимается издательством игр «Мир танков» и «Мир кораблей».

По информации издания, в 2024 году студия выручила 24,8 млрд рублей, а в 2025-м — более 29 млрд рублей. Известно, что валовая прибыль ООО «Леста Геймс Эдженси» в 2025 году увеличилась на 15% и составила 16,8 млрд рублей. Операционная — на 18%, до 13,8 млрд рублей.

Ранее Госсовет Крыма пополнил перечень национализированного имущества еще 84 активами юридических и физических лиц. Глава регионального парламента Владимир Константинов сообщил, что заработанные в регионе деньги шли на финансирование Украины.

До этого в пресс-службе Генеральной прокуратуры России сообщили, что имущество бывшего заместителя руководителя Ростехнадзора Дмитрия Фролова и аффилированных с ним лиц стоимостью более 1,6 млрд рублей было изъято и обращено в доход государства. Такое решение принял Нагатинский районный суд города Москвы.