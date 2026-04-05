Издатель «Мира танка» обрел успех после национализации

05 апреля 2026 в 12:37

Издатель «Мира танка» увеличил выручку после национализации

Юридическое лицо студии «Леста» — ООО «Леста Геймс Эдженси», которое отвечало за выпуск видеоигр и было национализировано в 2025 году после иска Генпрокуратуры, нарастило выручку на 17%, сообщает РБК со ссылкой на отчетность компании. Отмечается, что оно занимается издательством игр «Мир танков» и «Мир кораблей».

По информации издания, в 2024 году студия выручила 24,8 млрд рублей, а в 2025-м — более 29 млрд рублей. Известно, что валовая прибыль ООО «Леста Геймс Эдженси» в 2025 году увеличилась на 15% и составила 16,8 млрд рублей. Операционная — на 18%, до 13,8 млрд рублей.

Ранее Госсовет Крыма пополнил перечень национализированного имущества еще 84 активами юридических и физических лиц. Глава регионального парламента Владимир Константинов сообщил, что заработанные в регионе деньги шли на финансирование Украины.

До этого в пресс-службе Генеральной прокуратуры России сообщили, что имущество бывшего заместителя руководителя Ростехнадзора Дмитрия Фролова и аффилированных с ним лиц стоимостью более 1,6 млрд рублей было изъято и обращено в доход государства. Такое решение принял Нагатинский районный суд города Москвы.

ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 50 БПЛА
В США узнали о переговорах Трампа с Ираном о 45-дневном перемирии
Адвокат раскрыл, как обсуждения в СМИ могут повлиять на итоговый приговор
План Макрона вызвал вопросы в Турции из-за России
Сколько стоит доехать из Москвы до Казани весной 2026 года по М-12 «Восток»
Более 400 россиян находятся под арестом во Франции
Названы пять признаков, что мужчина будет плохим мужем и отцом
Стало известно, сколько кораблей прошли через Ормузский пролив за сутки
Хирург назвал отличия пластики от «переделанного лица»
Психолог дала совет родителям при покупке первого гаджета ребенку
Нутрициолог предупредила, чем опасен избыток воды в организме
Названа самая подешевевшая рыба в России
В 2026 году для россиян не будет шестидневных рабочих недель
Ожесточенные бои и продвижение в ДНР: успехи ВС РФ к утру 6 апреля
Долги россиян достигли исторического максимума
Россиянам назвали хитрый способ экономить воду
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 6 апреля
Юрист предупредил о риске штрафа для автовладельцев при смене прописки
Россиянам рассказали о полезных свойствах березового сока
Россиян предупредили о мошенниках с инвестиционными платформами
Дальше
Самое популярное
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Семья и жизнь

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Общество

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков

