30 апреля 2026 в 11:10

Психолог объяснила риски игр с лутбоксами для детей

Психолог Сурина: игры с лутбоксами могут привести к лудомании

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Игры с лутбоксами могут привести к лудомании, рассказала 360.ru системный психолог Ангелина Сурина. Как отметила специалист, дети могут не понимать, что некоторые события происходят случайно.

Но это может быть мнимое, обманное, ложное повышение самооценки. Потому что это случайность. Подросток не учитывает, что это случайность. Он может подумать, что это он такой молодец, что ему удача соблаговолит, и что он удачливый человек, — рассказала Сурина.

Психолог подчеркнула, что такое мировоззрение может привести к негативным последствиям. По ее словам, в первом случае ребенок будет переоценивать свои силы, во втором случае он может инфантильно ждать, пока ему «повезет» в жизни.

Ранее сообщалось, что в России предложили ограничить для несовершеннолетних покупку лутбоксов, включая паки FIFA и кейсы в Counter-Strike 2. Соответствующую инициативу в Роскомнадзор направил депутат Виталий Милонов, который считает механику внутриигровых покупок сходной с азартными играми.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названо количество россиян, регулярно использующих ИИ
В ЦОДД опровергли информацию о снижении нештрафуемого порога скорости
ВСУ потеряли более тысячи человек всего за одни сутки
Оперштаб раскрыл детали ликвидации последствий аварии в Туапсе
Экс-сенатор Арашукову проиграл в суде спор с колонией из-за продуктов
Россиянам рассказали, как ускорить получение налогового вычета
Летний комендантский час введут в российском городе с 1 мая
Белицкое, Харьков, Часов Яр: хорошие и плохие новости фронта СВО 30 апреля
Минобороны подтвердило освобождение двух населенных пунктов
Огонь бушевал на 14 дачных участках в Хакасии
Перепалка в центре Москвы переросла в разборки с пистолетом и ножом
Россиянам рассказали, к чему приводит бесконечное стремление к саморазвитию
Европейский лидер захотел встретиться с Путиным
Лавров поблагодарил Казахстан за понимание ситуации на Украине
Атака ВСУ на Пермь 30 апреля: что известно, есть ли разрушения и жертвы
«Будет непросто»: экс-футболист «Зенита» оценил предстоящий матч с ЦСКА
В ВСУ пожаловались на бесполезность своих «охотников» за дронами
Неудачный чих «внутрь себя» обернулся для россиянина переломом гортани
HR-эксперт ответила, как даже любимая работа способна привести к выгоранию
ЕС хочет создать новый военный альянс против России в дополнение к НАТО
Дальше
3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне
Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне

Нарезаю тесто на полоски и просто закручиваю: через 20 минут яблочные розочки готовы, красивый десерт к чаю
Нарезаю тесто на полоски и просто закручиваю: через 20 минут яблочные розочки готовы, красивый десерт к чаю

