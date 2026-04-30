Психолог объяснила риски игр с лутбоксами для детей

Игры с лутбоксами могут привести к лудомании, рассказала 360.ru системный психолог Ангелина Сурина. Как отметила специалист, дети могут не понимать, что некоторые события происходят случайно.

Но это может быть мнимое, обманное, ложное повышение самооценки. Потому что это случайность. Подросток не учитывает, что это случайность. Он может подумать, что это он такой молодец, что ему удача соблаговолит, и что он удачливый человек, — рассказала Сурина.

Психолог подчеркнула, что такое мировоззрение может привести к негативным последствиям. По ее словам, в первом случае ребенок будет переоценивать свои силы, во втором случае он может инфантильно ждать, пока ему «повезет» в жизни.

Ранее сообщалось, что в России предложили ограничить для несовершеннолетних покупку лутбоксов, включая паки FIFA и кейсы в Counter-Strike 2. Соответствующую инициативу в Роскомнадзор направил депутат Виталий Милонов, который считает механику внутриигровых покупок сходной с азартными играми.