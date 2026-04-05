05 апреля 2026 в 11:02

Засадила грядку этими многолетниками: всегда есть зеленушка на салат — неприхотливые, прут макушками после обрезки

Фото: D-NEWS.ru
Если устали каждый сезон заново сеять зелень, есть простой выход — многолетники, которые сами растут год за годом. Один раз посадили — и все лето под рукой свежая зелень без лишних хлопот. Такие культуры быстро идут в рост и стабильно радуют урожаем.

Черемша алтайская — настоящая находка для любителей ароматной зелени. Это зимостойкое растение с листьями высотой до 20–25 см, обладающее ярким чесночным вкусом. В пищу используют листья и стебли, реже — луковицы. Черемша богата витамином С, эфирными маслами и фитонцидами, отлично подходит для салатов, супов и соусов. Урожайность взрослого растения может достигать до 2 кг зелени с 1 кв. м. Хорошо растет на нейтральных плодородных почвах и спокойно зимует.

Щавель — классика, которая первой возвращается весной. Дает сочную кислинку в салатах и не требует особого ухода.

Многолетний лук (батун) — быстро отрастает после срезки и дает стабильную зелень весь сезон.

Рукола (многолетние сорта) — пряная зелень с ярким вкусом, отлично подходит для свежих салатов.

Шнитт-лук — аккуратные пучки зелени с мягким вкусом и красивым цветением, подходит и для грядок, и для декора.

Такая «зеленая грядка» работает сама: ранней весной появляются первые листья, летом зелень постоянно обновляется, а ухода требуется минимум — именно то, что нужно для занятых дачников.

Ранее мы делились рецептом трех салатов к праздникам. Улетные, потому что съедаются первыми.

Проверено редакцией
Хлеб превращается в камень за ночь? Вот ошибка, из-за которой вы теряете свежесть
Общество
Хлеб превращается в камень за ночь? Вот ошибка, из-за которой вы теряете свежесть
Тарталетки в прошлом! К фуршету подаю эти мини-сэндвичи с карбонадом и нежной глазурью
Общество
Тарталетки в прошлом! К фуршету подаю эти мини-сэндвичи с карбонадом и нежной глазурью
Вкуснее краффина и панеттоне: куличи на восковом тесте — сдобные и волокнистые
Общество
Вкуснее краффина и панеттоне: куличи на восковом тесте — сдобные и волокнистые
Мощная подкормка для всех овощей — простой состав, который реально ускоряет рост. Результат заметен уже через несколько дней
Общество
Мощная подкормка для всех овощей — простой состав, который реально ускоряет рост. Результат заметен уже через несколько дней
Урожая не будет: это смородина не любит — 3 ошибки весной, из-за которых все идет не так
Общество
Урожая не будет: это смородина не любит — 3 ошибки весной, из-за которых все идет не так
Ольга Шмырева
Самое популярное
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Семья и жизнь

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Общество

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков

