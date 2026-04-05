Засадила грядку этими многолетниками: всегда есть зеленушка на салат — неприхотливые, прут макушками после обрезки

Если устали каждый сезон заново сеять зелень, есть простой выход — многолетники, которые сами растут год за годом. Один раз посадили — и все лето под рукой свежая зелень без лишних хлопот. Такие культуры быстро идут в рост и стабильно радуют урожаем.

Черемша алтайская — настоящая находка для любителей ароматной зелени. Это зимостойкое растение с листьями высотой до 20–25 см, обладающее ярким чесночным вкусом. В пищу используют листья и стебли, реже — луковицы. Черемша богата витамином С, эфирными маслами и фитонцидами, отлично подходит для салатов, супов и соусов. Урожайность взрослого растения может достигать до 2 кг зелени с 1 кв. м. Хорошо растет на нейтральных плодородных почвах и спокойно зимует.

Щавель — классика, которая первой возвращается весной. Дает сочную кислинку в салатах и не требует особого ухода.

Многолетний лук (батун) — быстро отрастает после срезки и дает стабильную зелень весь сезон.

Рукола (многолетние сорта) — пряная зелень с ярким вкусом, отлично подходит для свежих салатов.

Шнитт-лук — аккуратные пучки зелени с мягким вкусом и красивым цветением, подходит и для грядок, и для декора.

Такая «зеленая грядка» работает сама: ранней весной появляются первые листья, летом зелень постоянно обновляется, а ухода требуется минимум — именно то, что нужно для занятых дачников.

