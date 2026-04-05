Мошенники придумали новый способ обмана школьников

Мошенники начали обманывать детей под предлогом перехода на электронные дневники, передает ТАСС. Аферисты начали звонить несовершеннолетним под видом сотрудников сферы образования.

Они говорят, что произведен переход на новые электронные дневники, поэтому для регистрации в них нужно продиктовать код из СМС. Затем звонок прерывается. Спустя некоторое время на номер телефона ребенка вновь звонит неизвестный и сообщает, что у родителей возникли проблемы со счетами, — указано в материале.

Ребенку говорят, что его близким грозит уголовное преследование, поскольку с их счетов якобы зафиксирован перевод в «недружественную страну». В результате жертву убеждают отправить имеющиеся деньги на «проверку».

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев заявил, что в случае обнаружения кредита на свое имя, взятого мошенниками, первым делом следует обратиться в МВД, чтобы получить талон-уведомление для банка. Также, по его словам, есть превентивный шаг — установка самозапрета на кредиты. При этом юрист посоветовал гражданам не оставлять копию своего паспорта в разных заведениях.