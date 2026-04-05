Появились подробности избиения девочки в Майкопе В Майкопе подростки поставили школьницу на колени и оплевали

Драка с участием несовершеннолетних произошла во дворе многоквартирного дома в Майкопе, передает Telegram-канал «ЧП Майкоп». Группа подростков напала на девочку: одна из школьниц повалила сверстницу на землю и начала бить ее ногами.

Очевидцы утверждают, что сначала жертву избили, затем завели в подъезд, где заставили встать на колени и оплевали. После того как жильцы дома выразили возмущение происходящим, девочку увели за гаражи, где издевательства продолжились.

В некоторых социальных сетях опубликована информация о конфликте с участием группы несовершеннолетних на территории города Майкопа. Сообщаем, что в настоящее время по данному факту сотрудниками полиции проводится проверка. Участники инцидента установлены, проводится сбор необходимых материалов, — сообщили в МВД по региону.

Ранее сообщалось, что прокуратуре Майкопа поручили проконтролировать проверку по делу об избиении несовершеннолетней. Сообщалось, что 4 апреля у многоквартирного дома подростки напали на школьницу. Также будет дана оценка работе служб, которые занимаются профилактикой правонарушений.