Подростки избили несовершеннолетнюю девочку в Майкопе

Группа подростков совершила нападение на несовершеннолетнюю девочку в Майкопе, нанеся ей множественные побои, сообщили в прокуратуре Адыгеи. Инцидент произошел 4 апреля во дворе одного из многоквартирных домов города.

По данному факту орган полиции проводит процессуальную проверку, ход и результаты которой взяты на контроль прокуратурой, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Полиция немедленно начала процессуальную проверку, чтобы установить всех участников конфликта и степень тяжести нанесенного вреда здоровью пострадавшей. Помимо обстоятельств самой драки, прокуроры намерены выяснить, насколько эффективно работали местные службы по предотвращению правонарушений среди молодежи.

Ранее группа подростков избила прохожего. Инцидент произошел 3 апреля в Ярославле после того, как мужчина сделал замечание юношам, ломавшим дверь в подъезд. Спор быстро перерос в физическое противостояние: после того как мужчина толкнул одного из оппонентов, остальные подростки набросились на него и начали избивать.