05 апреля 2026 в 08:08

Подельница обманувших Долину мошенников назвала себя потерпевшей

Лариса Долина
Анжела Цырульникова, выполнявшая роль курьера в масштабной схеме по обману Ларисы Долиной, после задержания попыталась представить себя пострадавшей стороной, сообщает РИА Новости. Защита женщины настаивала на том, что она действовала не по своей воле: она сама лишилась личных сбережений и украшений под давлением тех же неизвестных манипуляторов.

[Цырульникова] находилась под психическим принуждением со стороны неустановленных лиц, под влиянием которых передала свои сбережения, продала украшения, а также взяла кредиты, — гласит текст судебных документов.

Однако суд критически отнесся к этим заявлениям, заметив, что подсудимая ни разу не обратилась в полицию до своего ареста. В итоге Цырульникова и трое ее сообщников получили реальные сроки заключения — от четырех до семи с лишним лет лишения свободы. Следствие доказало, что группа похитила у народной артистки более 175 миллионов рублей и лишила ее прав на элитную недвижимость в центре Москвы. Общий ущерб от их действий, включая банковские комиссии и сопутствующие расходы, превысил 317 млн рублей.

Ранее Балашихинский суд Московской области удовлетворил иск певицы Ларисы Долиной к фигурантам дела о мошенничестве. Аферистов обязали вернуть артистке 62 млн рублей.

