Свекольный салат вкуснее винегрета: секрет жареного лука, который решает все блюдо

Свекла сама по себе вкусная, но один простой прием может превратить ее в настоящий деликатес. Стоит лишь добавить правильно обжаренный лук — и привычный салат заиграет совершенно новым вкусом. Такой вариант готовится быстро и легко, а результат приятно удивляет даже тех, кто равнодушен к свекольным блюдам.

Ингредиенты:

свекла вареная — 2 шт. (около 300 г);

огурцы маринованные — 150 г;

лук репчатый — 1 шт. (около 100 г);

масло растительное — 1 ст. л. (15 мл);

соль — по вкусу;

перец черный молотый — по вкусу.

Приготовление

Лук нарежьте мелкими кубиками и обжарьте на небольшом огне с растительным маслом. Не спешите — дайте ему стать мягким и слегка золотистым, тогда появится приятная сладковатая нотка. Остудите лук и соедините с нарезанными маринованными огурцами. Свеклу нарежьте кубиками среднего размера и добавьте в миску. Посолите, поперчите и аккуратно перемешайте. Салат получается сочным, ароматным и очень гармоничным. Его можно подать как самостоятельную закуску или как дополнение к любому горячему блюду.

Ранее сообщалось, что многие отказываются готовить речную рыбу из-за мелких костей и риска пересушить мясо. Но есть простой способ, который решает сразу обе проблемы. Обычные надрезы перед жаркой делают рыбу намного удобнее при употреблении в пищу и вкуснее.