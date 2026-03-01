Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 марта 2026 в 09:00

Свекольный салат вкуснее винегрета: секрет жареного лука, который решает все блюдо

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Свекла сама по себе вкусная, но один простой прием может превратить ее в настоящий деликатес. Стоит лишь добавить правильно обжаренный лук — и привычный салат заиграет совершенно новым вкусом. Такой вариант готовится быстро и легко, а результат приятно удивляет даже тех, кто равнодушен к свекольным блюдам.

Ингредиенты:

  • свекла вареная — 2 шт. (около 300 г);
  • огурцы маринованные — 150 г;
  • лук репчатый — 1 шт. (около 100 г);
  • масло растительное — 1 ст. л. (15 мл);
  • соль — по вкусу;
  • перец черный молотый — по вкусу.

Приготовление

Лук нарежьте мелкими кубиками и обжарьте на небольшом огне с растительным маслом. Не спешите — дайте ему стать мягким и слегка золотистым, тогда появится приятная сладковатая нотка. Остудите лук и соедините с нарезанными маринованными огурцами. Свеклу нарежьте кубиками среднего размера и добавьте в миску. Посолите, поперчите и аккуратно перемешайте. Салат получается сочным, ароматным и очень гармоничным. Его можно подать как самостоятельную закуску или как дополнение к любому горячему блюду.

Ранее сообщалось, что многие отказываются готовить речную рыбу из-за мелких костей и риска пересушить мясо. Но есть простой способ, который решает сразу обе проблемы. Обычные надрезы перед жаркой делают рыбу намного удобнее при употреблении в пищу и вкуснее.

Проверено редакцией
Читайте также
На завтрак в Великий пост готовлю дрожжевые блины на воде: ажурные и румяные
Общество
На завтрак в Великий пост готовлю дрожжевые блины на воде: ажурные и румяные
Нежный салат «Душечка» к 8 Марта: простой рецепт, который исчезает со стола первым
Общество
Нежный салат «Душечка» к 8 Марта: простой рецепт, который исчезает со стола первым
«Палочка-выручалочка»: найден идеальный продукт для детокса
Здоровье/красота
«Палочка-выручалочка»: найден идеальный продукт для детокса
Можно в пост! Готовим румяную чувашскую лепешку пашалу: без яиц и молока
Семья и жизнь
Можно в пост! Готовим румяную чувашскую лепешку пашалу: без яиц и молока
Тушеная капуста с черносливом и специями для Великого поста — на второй день раскрывается так, что пальчики оближешь
Общество
Тушеная капуста с черносливом и специями для Великого поста — на второй день раскрывается так, что пальчики оближешь
рецепты
еда
кулинария
блюда
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Следствие по делу о 55-миллионной взятки Штокмана продлили до мая
Ликвидация летевшего рядом с Бурдж-Халифой дрона попала на видео
Раскрыто, на кого ляжет ответственность в случае провала с Ираном
Названа возможная выручка певца SHAMAN за выступление накануне 8 Марта
Артиллеристы уничтожили украинский пункт управления БПЛА на Херсонщине
Володин перечислил вступающие в силу с 1 марта законы
В Совфеде призвали запасаться ядерным оружием из-за событий в Иране
США и Израиль рискуют столкнуться с дефицитом снарядов из-за атак Ирана
Война на Ближнем Востоке ударила по россиянам в Таиланде
Небензя предупредил мир о последствиях ударов по Ирану
Стала известна реакция россиян на закрытие консульства в Польше
Застрявшие в Эмиратах россияне пожаловались на спартанский быт в отеле
Россиянам объяснили, чем чреваты шутки над мошенниками
Американская Patriot промахнулась по иранской ракете и попала на видео
Трамп заявил о готовности нанести по Ирану удар «невиданной ранее силы»
Иран подтвердил гибель одного из командующих в Министерстве разведки
Новая защита от дронов позволит российским танкам выдерживать до 20 ударов
«Аэрофлот» отменил все рейсы в Дубай и Абу-Даби на 1 марта
Новые взрывы раздались в Кувейте, Катаре и ОАЭ
Звезда «Этерны» раскрыл, почему сериалы лучше кино
Дальше
Самое популярное
Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Капустные котлеты — классика Великого поста: нежные, сочные, ароматные — подробный рецепт
Общество

Капустные котлеты — классика Великого поста: нежные, сочные, ароматные — подробный рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.