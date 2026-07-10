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10 июля 2026 в 14:29

Власти отметили рост спроса на газомоторные авто и оценили переход на газ

Новак отметил рост спроса на газомоторные автомобили

Заправка автомобиля газовым топливом на АЗС в Симферополе Заправка автомобиля газовым топливом на АЗС в Симферополе Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
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Вице-премьер Александр Новак отметил рост спроса на газомоторные автомобили. По его словам, которые приводит ТАСС, в текущих условиях перевод транспорта на газ является актуальным. Также вице-премьер обратил внимание, что количество газовых заправок в стране достигло около 500.

Сегодня в текущих условиях, конечно, спрос вырос. Мы видим по росту количество заправок на газомоторном топливе, спрос на автомобили на газомоторном топливе. Поэтому, наверное, действительно в текущих условиях актуально, — подчеркнул он.

Ранее Новак заявил, что дефицит топлива на российском рынке есть. Нефтеперерабатывающие заводы частично выходят из строя из-за атак ВСУ, объяснил он.

Ранее губернатор Игорь Кобзев заявил, что в Иркутской области рассматривают возможность внедрения системы электронных очередей на автозаправочных станциях. По его словам, сейчас совместно с местными ИТ-разработчиками тестируются несколько вариантов платформ, которые позволят автомобилистам заранее бронировать время для получения топлива и прибывать на заправку без ожидания в живых очередях.

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