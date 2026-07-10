Новак объяснил смысл запрета на экспорт бензина и дизеля из России

Новак объяснил смысл запрета на экспорт бензина и дизеля из России Новак: запрет экспорта бензина из РФ нужен для стабилизации ситуации с топливом

Запрет экспорта бензина и дизеля из России нужен для стабилизации ситуации с топливом, заявил вице-премьер страны Александр Новак. По его словам, которые передает ТАСС, данные меры позволят обеспечить внутренний рынок необходимым количеством бензина.

Временно запретили экспорт бензина и дизельного топлива, чтобы обеспечить прежде всего внутренний рынок. И это все будем делать для того, чтобы ситуацию стабилизировать, — уточнил Новак.

Ранее губернатор Забайкальского края Александр Осипов предложил рассмотреть возможность создания в России широкой сети малых нефтеперерабатывающих заводов. По его мнению, постоянные атаки против крупных НПЗ делают создание сети небольших предприятий перспективным шагом для пополнения внутреннего рынка.

До этого Новак сообщил, что спрос на топливо в России вырос примерно на треть из-за ажиотажа, что привело к дополнительной нагрузке на автозаправочные станции. Вице-премьер признал, что ситуация на внутреннем рынке топлива остается непростой, а вынужденное сокращение объемов производства привело к изменению маршрутов поставок топлива конечным потребителям.