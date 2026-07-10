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10 июля 2026 в 14:32

В Зеленом театре на ВДНХ состоится концерт «Истории любви»

Фото: Татьяна Полянская
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В Зеленом театре на ВДНХ 14, 22 и 28 июля пройдет премьера новой программы Lumisfera под названием «Истории любви». На сцене выступят звезды российских мюзиклов и музыкального театра, а действие будет освещено 8 тыс. свечами.

Программа вечера включает классические произведения, фрагменты из мюзиклов и современные хиты. Будут исполнены композиции разных эпох, включая произведения Уэббера, Прокофьева, Рихтера и Вивальди, а также отрывки из мюзиклов «Призрак оперы», «Бал вампиров» и «Красавица и чудовище». На сцене появятся звезды популярных мюзиклов — обладатели наград «Золотая маска» и «Музыкальное сердце театра» Иван Ожогин и Наталия Быстрова.

Любовь почти невозможно объяснить словами, зато ее удивительно точно передает музыка. В этой программе рядом оказались и культовые партии из знаменитых мюзиклов, и классика, и современные популярные песни — разные эпохи, разные герои, но одно чувство, самое прекрасное на Земле. Мне нравится, что зрители приходят на такой концерт не только слушать знакомые мелодии. Они приходят за состоянием, — поделилась Быстрова.

Программа «Истории любви» открывает летний сезон Lumisfera, который уже в третий раз пройдет на ВДНХ. Проект сочетает музыку и свет, создавая атмосферу для эмоциональной перезагрузки и расслабления.

Ранее сообщалось, что на «ВТБ Арене» 4 июля состоялась «Большая Дискотека Авторадио». На концерте можно было увидеть исполнителей разных поколений: Стаса Михайлова, Владимира Преснякова, Anna Asti, Margo, Егора Крида, «Дискотеку Аварию», Анну Немченко, Galibri & Mavik и других российских звезд.

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