В Wildberries раскрыли влияние топливного кризиса на доставки В Wildberries опровергли слухи о проблемах с доставкой из-за топливного кризиса

Топливный кризис не повлиял на доставку товаров, сообщили пресс-службы компаний Wildberries и Russ (РВБ). По их словам, которые приводит ТАСС, все сообщения о подобных проблемах не соответствуют действительности.

Некоторые Telegram-каналы заявляли о том, что дефицит топлива внес свой вклад в систему доставок. Они отмечали, что маркетплейсы начали отменять заказы из-за возникших сложностей.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак признал существование дефицита топлива на российском рынке. Он заявил, что нефтеперерабатывающие заводы частично выходят из строя из-за атак Вооруженных сил Украины. Чиновник также заявил о нестабильной работе автозаправок и возникших очередях водителей.

Также до этого Новак сообщил, что решение о полном запрете экспорта дизельного топлива еще не приняли. По его словам, вопрос остается на рассмотрении. Вице-премьер заявил, что правительство принимает все меры для обеспечения внутреннего рынка топливом в полном объеме. Власти в ежедневном формате занимаются этим вопросом.