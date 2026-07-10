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10 июля 2026 в 14:25

В Wildberries раскрыли влияние топливного кризиса на доставки

В Wildberries опровергли слухи о проблемах с доставкой из-за топливного кризиса

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Топливный кризис не повлиял на доставку товаров, сообщили пресс-службы компаний Wildberries и Russ (РВБ). По их словам, которые приводит ТАСС, все сообщения о подобных проблемах не соответствуют действительности.

Некоторые Telegram-каналы заявляли о том, что дефицит топлива внес свой вклад в систему доставок. Они отмечали, что маркетплейсы начали отменять заказы из-за возникших сложностей.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак признал существование дефицита топлива на российском рынке. Он заявил, что нефтеперерабатывающие заводы частично выходят из строя из-за атак Вооруженных сил Украины. Чиновник также заявил о нестабильной работе автозаправок и возникших очередях водителей.

Также до этого Новак сообщил, что решение о полном запрете экспорта дизельного топлива еще не приняли. По его словам, вопрос остается на рассмотрении. Вице-премьер заявил, что правительство принимает все меры для обеспечения внутреннего рынка топливом в полном объеме. Власти в ежедневном формате занимаются этим вопросом.

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