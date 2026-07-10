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10 июля 2026 в 12:47

Новые алгоритмы соцсетей «отобрали хлеб» у матерых блогеров

Доходы блогеров-любителей выросли в 1,5 раза за пять месяцев 2026 года

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Доходы блогеров-любителей в январе — мае 2026 года увеличились более чем в 1,5 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщает РБК. Самый заметный рост среднего заработка произошел у начинающих авторов с аудиторией до 10 тыс. подписчиков и блогеров с охватами до 500 тыс.

Опрошенные эксперты связали увеличение спроса на непрофессиональных инфлюенсеров с обновлением алгоритмов социальных сетей и изменением предпочтений пользователей. По их словам, аудитория стала чаще обращать внимание на менее известных авторов, к которым больше доверия.

Ранее юрист адвокатской палаты города Москвы Александр Чумаков заявил, что россияне стали жить лучше. Он добавил, что сейчас медианная зарплата в России составляет около 70 тыс. руб., что равно условным 3,68 прожиточным минимумам, в 2020 году при медианной зарплате около 30 тыс. руб. при прожиточном минимуме 11 301 руб. показатель был 2,65.

До этого самый высокий рост средних зарплат зафиксировали в Магаданской области. Так, если еще в апреле прошлого года жители региона получали в среднем 167,6 тыс. рублей, то в этом году — уже 204,7 тыс. рублей.

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