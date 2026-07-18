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18 июля 2026 в 22:46

Пышные шары, которые растут сами, не болеют и не требуют деления: можно заваривать ароматный чай

Фото: D-NEWS.ru
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Монарда, которую часто называют бергамотом или индейской крапивой, — это многолетник, который станет настоящей жемчужиной вашего сада благодаря своей способности быстро разрастаться в пышные, аккуратные куртины, при этом не требуя частого деления и сохраняя декоративность на протяжении многих лет.

Ее необычные многоярусные соцветия, собранные из множества трубчатых цветков, напоминают пушистые яркие шары красного, розового, малинового, фиолетового или белого цвета, которые распускаются в июле и продолжают радовать глаз до самой осени, привлекая в сад бабочек, шмелей и пчел своим сладким нектаром.

Особую ценность монарде придают ее листья, которые издают приятный аромат, напоминающий запах бергамота, мяты или лимона, что делает это растение не только красивым, но и полезным — из них можно заваривать ароматный чай.

Ранее была названа лиана с душистым ароматом — ее цветы пахнут шоколадом и ванилью.

Проверено редакцией
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