Посадите эти кустарники в августе, чтобы наслаждаться их красотой долгие годы: с цветами и ягодами

Посадите эти кустарники в августе, чтобы наслаждаться их красотой долгие годы: с цветами и ягодами

Август — идеальное время для посадки многих кустарников, ведь тепло еще сохраняется, а ночи становятся прохладнее, что создает идеальные условия для активного роста корней перед зимовкой.

В первую очередь это касается сирени, которая к августу уже давно закончила цвести и готова «отдохнуть» на новом месте, а также ягодных кустарников — малины, смородины и крыжовника. Август также подходит для посадки хвойных растений, например туи и можжевельника.

Для успешного укоренения лучше всего выбирать саженцы с закрытой корневой системой — они легче переносят пересадку, так как их корни не травмируются. Перед посадкой саженцы осматривают, подрезают поврежденные корни и удаляют поврежденные побеги. Почву рыхлят, вносят органические удобрения и обеспечивают дренаж. В августе особенно важен регулярный полив, поскольку высокая температура может быстро высушить почву, а мульчирование приствольного круга поможет сохранить влагу и защитит корни от перегрева.

Ранее были названы многолетники для посадки в августе.