Огромные цветки и роскошь: на них хочется смотреть. Выносливы, растут на одном месте несколько лет

Огромные цветки и роскошь: на них хочется смотреть. Выносливы, растут на одном месте несколько лет

Есть цветы, которые красиво смотрятся только вблизи, а есть те, что становятся главным украшением всего участка. ОТ-гибрид «Палаццо» относится именно к таким растениям. Во время цветения он сразу притягивает взгляд крупными благородными цветками и высокими крепкими стеблями, благодаря которым клумба выглядит особенно эффектно.

Эти лилии ценят не только за красоту, но и за хорошую выносливость. При правильной посадке они способны расти на одном месте несколько лет, ежегодно становясь пышнее и выпуская все больше цветоносов. Именно поэтому ОТ-гибриды считаются одними из самых удачных для садов средней полосы.

«Палаццо» вырастает примерно до 90–130 см, а цветение приходится на июль и август. Растение предпочитает солнечные участки или легкую полутень, плодородную рыхлую почву и хороший дренаж. Застой воды для луковиц губителен, поэтому место для посадки лучше выбирать заранее. Осенью луковицы успевают хорошо укорениться, а весной быстро трогаются в рост и формируют мощные цветоносы.

Такие лилии прекрасно смотрятся в миксбордерах, вдоль дорожек и на парадных клумбах. Высокие стебли позволяют использовать их и для срезки — в вазе цветы долго сохраняют свежесть и постепенно раскрывают новые бутоны.