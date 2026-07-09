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09 июля 2026 в 13:09

Декабрист весь покроется бутонами зимой: летний секрет, о котором знают не все цветоводы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Если хотите, чтобы зимой декабрист был весь усыпан цветами, позаботиться о нем нужно уже летом. В июле достаточно провести простую прищипку и подкормку, чтобы растение успело нарастить новые побеги, на которых появятся бутоны.

С каждого побега аккуратно удалите по 2–3 крайних сегмента. Их не выбрасывайте — они легко укореняются в грунте для кактусов. Затем полейте растение смесью из 1 л воды, 2 г комплексного удобрения с формулой 18:18:18, 0,2 г янтарной кислоты и 5 мл биогумуса. Такую подкормку проводят не чаще одного раза в две недели. В ответ декабрист начнет активно выпускать новые сегменты и подготовится к обильному цветению.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и заметила, что после летнего ухода декабрист становится заметно пышнее. Она также советует не переставлять горшок без необходимости во время образования бутонов — растение этого не любит и может сбросить цветки.

Ранее сообщалось, что колорадский жук способен превратить картофельную грядку в решето за пару дней, но травить огород химией — последнее дело, ведь все потом окажется на вашем столе.

Проверено редакцией
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