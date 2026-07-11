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11 июля 2026 в 14:00

От рассола ни капли не останется — томаты «Фаворит» с чесноком и пряностями. Хит зимнего стола

Фото: D-NEWS.ru
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Даже от рассола не останется ни капли: семейный рецепт маринованных томатов «Фаворит» — топ зимних заготовок. Беру плотные, мясистые помидоры, заливаю ароматным маринадом с чесноком, зеленью и пряностями, стерилизую и закатываю.

Получается обалденная вкуснятина: томаты упругие, сладковатые, с пикантной кислинкой и ярким чесночно-пряным ароматом — идеально к картошке, мясу или просто с хлебом.

Для приготовления вам понадобится: 2 кг помидоров (сливки или черри), 1 головка чеснока, пучок зелени (укроп, петрушка), 3-4 зубчика чеснока, 2 ст. л. соли, 4 ст. л. сахара, 100 мл уксуса 9%, 3–5 лавровых листьев, 1 ч. л. перца горошком. Помидоры вымойте, обсушите. На дно стерилизованных банок уложите зелень и чеснок, затем плотно заполните помидорами. В кастрюле вскипятите воду с солью, сахаром, лавровым листом и перцем, влейте уксус. Залейте помидоры горячим маринадом, стерилизуйте банки 15–20 минут, закатайте, переверните и укутайте до остывания.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила эти томаты — даже те, кто не любит маринованные помидоры, просили добавки! Рассол выпивают до последней капли. Кстати, можно добавить горчицу для пикантности.

Проверено редакцией
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Мария Левицкая
М. Левицкая
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