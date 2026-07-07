Новые правила заказов на маркетплейсах с 1 июля 2026 года: оплата, доставка

С 1 сентября 2026 года в России начнут действовать новые правила покупки и возврата товаров на маркетплейсах. Их утвердило правительство своим постановлением от 30 мая 2026 года. Старые правила, по которым мы жили последние годы, перестанут работать. За это время интернет-торговля сильно изменилась, и новые правила закрывают те пробелы, которые появились в законах. При этом главные права покупателей — возврат товара, гарантия, обмен — сохраняются. Изменения касаются в основном того, как мы возвращаем вещи, платим за заказы и как защищаем свои права, если что-то пошло не так.

Сокращение срока возврата товара до 14 дней

Как изменился возврат товаров с 1 июля 2026 года: раньше был 21 день, чтобы вернуть товар, который просто не подошел по размеру, цвету или фасону. Теперь этот срок возврата сократили до 14 дней. Если вы не уложитесь в две недели, вернуть вещь уже не получится.

При этом требования к возвращаемому товару стали строже. Вам могут отказать в возврате, если на вещи обнаружат следы примерки или носки, если сорваны бирки или повреждена заводская упаковка. Поэтому, если вы заказали несколько вещей на выбор, не затягивайте с проверкой и возвратом.

Для технически сложных товаров (например, телефонов, планшетов, ноутбуков) тоже действует 14-дневный срок. Но есть дополнительное условие: при возврате нужно сохранить все документы — инструкции, гарантийные талоны, коробки. Если документов не будет, в возврате могут отказать.

Есть товары, которые вообще нельзя вернуть, если они просто не подошли. Это лекарства, предметы личной гигиены, парфюмерия, косметика, нижнее белье, носки и книги. Их принимают обратно только в том случае, если они оказались бракованными.

Предоплата для покупателей: кто подпадает под новые правила

Условия предоплаты на маркетплейсах в 2026 году тоже изменились. Раньше почти все могли оплатить заказ при получении, после того как посмотрят товар. Теперь это правило меняется. Возможность оплатить товар после получения оставят только тем покупателям, у которых хорошая история заказов, высокий рейтинг и мало отказов.

Что делать, если маркетплейс отказывает в возврате Фото: Shutterstock/FOTODOM

Если вы часто отменяете заказы или не выкупаете товары, маркетплейс может перевести вас на обязательную предоплату. Для дорогой техники и электроники это правило будет действовать для всех без исключения — придется платить полностью вперед.

Кроме того, если вы решите вернуть товар, который просто не подошел, с вас могут удержать небольшую сумму — от 50 до 200 руб. за каждую возвращенную вещь. Это плата за логистику и обработку возврата. Так что заказывать «на пробу» несколько вещей, чтобы потом вернуть большинство, станет невыгодно.

Изменения в доставке и стоимость услуг

Изменения в доставке маркетплейсов: бесплатная доставка больше не будет одинаковой для всех. Минимальная сумма заказа для бесплатной доставки будет зависеть от того, где вы живете и насколько загружен пункт выдачи. Жителям отдаленных районов, возможно, придется заказывать на большую сумму, чтобы получить бесплатную доставку. В некоторых случаях бесплатную доставку вообще заменят на индивидуальные тарифы.

Поэтому перед тем как оформить заказ, стоит внимательно посмотреть, сколько будет стоить доставка именно до вашего адреса. Условия могут отличаться в зависимости от пункта выдачи и региона.

Зарубежные заказы: новые условия и ограничения

Если вы заказываете товары из Китая, Турции или других стран, готовьтесь к тому, что покупки станут дороже. С 1 июля 2026 года такие товары перестали считаться вещами для личного пользования. Теперь их относят к категории товаров электронной торговли, и на них начинают действовать таможенные пошлины и налог на добавленную стоимость.

Стоимость зарубежных заказов на маркетплейсах в 2026 году может вырасти на 15–20%. Кроме того, доставка станет дольше и потребует больше документов. При ввозе товаров дороже €200 будут начисляться таможенная пошлина и НДС. Больше всего подорожают смартфоны и другая дорогая электроника. Также при заказе из стран, не входящих в ЕС, добавляется фиксированный сбор в размере €3 на каждый заказ.

Как проверять товар при получении и что делать при возврате

Из-за того, что сроки возврата стали короче, а требования строже, очень важно правильно проверять товар в момент получения. Когда вы забираете заказ в пункте выдачи, обязательно осмотрите вещь: соответствует ли она тому, что вы заказывали, нет ли на ней повреждений, брака или следов использования. Если заметили, что что-то не так — сразу отказывайтесь от заказа и убедитесь, что отказ принят, а деньги вам вернут.

Новые правила на маркетплейсах с 1 июля 2026 года: возврат, предоплата и доставка Фото: Shutterstock/FOTODOM

Особенно внимательно проверяйте дорогую технику. Некоторые маркетплейсы запускают проверку IMEI-кода у смартфонов при получении. Если IMEI не совпадает с тем, что указан в заказе, вы сможете отказаться от товара прямо в пункте выдачи, даже если уже вскрыли упаковку.

При возврате товара, который просто не подошел, обязательно сохраняйте все бирки, упаковку и документы. Если утерян чек, это не лишает вас права на возврат, но нужно будет привести другие доказательства покупки — например, скриншот заказа в приложении.

Для возврата можно воспользоваться курьером, пунктом выдачи или отправить товар почтой. В личном кабинете на маркетплейсе в разделе «Заказы» нужно выбрать нужный заказ и оформить возврат.

Что делать, если маркетплейс отказывает в возврате

Если продавец или маркетплейс не принимает товар обратно или не возвращает деньги, у вас есть новые способы защиты своих прав. С 2026 года на портале «Госуслуги» заработала электронная книга жалоб на маркетплейсы. Это совместный проект Роспотребнадзора и Минцифры, который помогает решать споры с продавцами без суда.

На первом этапе сервис работает для покупок на Ozon и Wildberries. Через него можно пожаловаться на товары плохого качества, отказ в возврате в установленный срок или на задержку возврата денег. Ответ от маркетплейса должен прийти в личный кабинет на «Госуслугах». Рассмотрение жалобы занимает до семи дней.

Подать жалобу можно через специальную форму на «Госуслугах» или через сайт Роспотребнадзора. По сути, это цифровая версия обычной книги жалоб — только теперь не на стойке в магазине, а в вашем личном кабинете.

Ранее мы рассказали о том, что взять в дорогу при поездке в отпуск на автомобиле.