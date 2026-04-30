День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 апреля 2026 в 10:47

«Запасайтесь попкорном»: Медведев об отношениях США и Европы

Медведев подтвердил, что его радуют противоречия США и Европы

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Станислав Красильников/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, выступая на просветительском марафоне «Знание. Первые», заявил, что его радуют противоречия между США и Европой и призвал «запасаться попкорном». Он также сравнил их с пауками в банке. Трансляция его выступления ведется в соцсетях марафона.

То, что они как пауки в банке сейчас меня радует. Я за этим наблюдаю с большим интересом, как принято говорить, будем смотреть и дальше. Запасайтесь попкорном, — отметил Медведев.

До этого зампред Совбеза РФ написал в соцсетях, что европейским королям следует помнить, что они «царствуют, но не правят», прежде чем делать заявления на тему политики. Так он оценил встречу президента Украины Владимира Зеленского и короля Швеции Карла XVI Густава во Львове, а также выступление короля Великобритании Карла III в Конгрессе США.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал слова президента США Дональда Трампа о возможном сокращении американского контингента в Германии «черной меткой» для канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Также политический аналитик Алан Уотсон выразил мнение, что успехи России делают миллиардные траты Запада на Украину бессмысленными. По его словам, очевидно, что Москва выиграла экономическую войну.

Власть
Дмитрий Медведев
Европа
США
Самое популярное
Семья и жизнь

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно

Общество

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне

Общество

Нарезаю тесто на полоски и просто закручиваю: через 20 минут яблочные розочки готовы, красивый десерт к чаю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.