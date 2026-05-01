Вместо сирени засадила дачу листопадным кустарником: в июне превращается в розовое облако

Кольквиция приятная — это пока еще редкий гость на российских дачах, но те, кто его посадил, по-настоящему счастливы.

В конце мая — июне ее изящные, ниспадающие дугой ветви буквально исчезают под массой нежно-розовых колокольчатых цветков, собранных в щитковидные соцветия. Каждый крошечный цветок длиной до 1,5 см похож на жемчужину, а сам куст превращается в огромный благоухающий водопад.

Издалека цветущая кольквиция напоминает розовое облако. Она засухоустойчива, хорошо растет на солнечных, защищенных от ветра местах и мирится с легкой полутенью. Кольквиция предпочитает легкие плодородные и хорошо дренированные почвы, а молодые кусты в первые годы нуждаются в укрытии на зиму, особенно в средней полосе.

Однако с возрастом зимостойкость кольквиции заметно повышается, и, создав ей комфортные условия, вы получите неприхотливого и благодарного долгожителя, который будет десятилетиями радовать вас своей неповторимой красотой.

