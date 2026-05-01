День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 мая 2026 в 22:10

Вместо сирени засадила дачу листопадным кустарником: в июне превращается в розовое облако

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Кольквиция приятная — это пока еще редкий гость на российских дачах, но те, кто его посадил, по-настоящему счастливы.

В конце мая — июне ее изящные, ниспадающие дугой ветви буквально исчезают под массой нежно-розовых колокольчатых цветков, собранных в щитковидные соцветия. Каждый крошечный цветок длиной до 1,5 см похож на жемчужину, а сам куст превращается в огромный благоухающий водопад.

Издалека цветущая кольквиция напоминает розовое облако. Она засухоустойчива, хорошо растет на солнечных, защищенных от ветра местах и мирится с легкой полутенью. Кольквиция предпочитает легкие плодородные и хорошо дренированные почвы, а молодые кусты в первые годы нуждаются в укрытии на зиму, особенно в средней полосе.

Однако с возрастом зимостойкость кольквиции заметно повышается, и, создав ей комфортные условия, вы получите неприхотливого и благодарного долгожителя, который будет десятилетиями радовать вас своей неповторимой красотой.

Ранее были названы цветы, которые выживут в тени за домом и у глухого забора.

Проверено редакцией
Читайте также
Эксперт рассказала, какое вино лучше подойдет к шашлыку
Общество
Эксперт рассказала, какое вино лучше подойдет к шашлыку
Суд лишил школьников «халявы» на ОГЭ и ЕГЭ
Общество
Суд лишил школьников «халявы» на ОГЭ и ЕГЭ
Нашла сорт «пламя и лед» — и взглянула на этот многолетник по-другому: цветок как ромашка, но в разы эффектнее + ещё 4 красивых сорта
Общество
Нашла сорт «пламя и лед» — и взглянула на этот многолетник по-другому: цветок как ромашка, но в разы эффектнее + ещё 4 красивых сорта
Посадите в грунт в конце мая — к июлю получите куст-фонтан высотой до 80 см. Многолетник-хамелеон с тысячей оттенков
Общество
Посадите в грунт в конце мая — к июлю получите куст-фонтан высотой до 80 см. Многолетник-хамелеон с тысячей оттенков
Цветет как сакура, можно выращивать даже в средней полосе: чудо-кустарник
Общество
Цветет как сакура, можно выращивать даже в средней полосе: чудо-кустарник
Общество
цветы
растения
дачи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Почти все населенные пункты Запорожской области остались без света
Умерла звезда «Папиных дочек» и «Моей прекрасной няни»
Трусова призналась, что брак лишил ее покоя
В Дагестане легковушка вылетела на встречку и врезалась в фуру
Трамп заявил о возможном выводе войск США из Италии и Испании
В Новосибирской области загорелся ТЦ «Апельсин»
В вузах России могут заморозить цены на обучение
В Берлине тысячи людей вышли на митинги с требованием отставки Мерца
Стала известна причина переноса визита команды Трампа в Киев
Проблемы со здоровьем, завершение карьеры на ТВ: как живет Николай Дроздов
В Азербайджане резко раскритиковали резолюцию Европарламента
Лавров и Аракчи обсудили пропуск судов РФ через Ормузский пролив
На Украине задержали мужчину, открывшего огонь по матери с ребенком
Матч РПЛ между «Локомотивом» и «Динамо» завершился неожиданным образом
Белый дом заявил об окончании военной операции США против Ирана
«Ситуация контролируемая»: в Туапсе укрепили защитные сооружения
Пять жителей ДНР получили травмы из-за дронов ВСУ
Мужчина закрыл собой сына на рельсах под поездом
США ввели санкции против компании в Китае
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Дальше
Самое популярное
Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
Семья и жизнь

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно

«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло
Культура

«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.