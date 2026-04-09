Глава нового региона России раскрыл успехи в сохранении энергетики

Совершенствование систем противодействия ударам ВСУ в Херсонской области привело к снижению успешных попаданий по объектам энергетики, рассказал ТАСС глава региона Владимир Сальдо. В этом помогают федеральные власти и силовые структуры, пояснил он.

Количество поражений сейчас начало снижаться, потому что мы увеличили технологию защиты, увеличили возможности противодействия огневого. Здесь армейские подразделения оказывают содействие, и не только армейские — другие правоохранительные, силовые структуры, — сказал Сальдо.

Губернатор также пояснил, что перебои с энергоснабжением в основном связаны с незначительными повреждениями. По его словам, даже неэффективные атаки приводят к временному обесточиванию отдельных населенных пунктов, однако энергетики работают постоянно и восстанавливают подачу электроэнергии достаточно быстро. Глава региона добавил, что главное — избежать серьезных поражений трансформаторных подстанций и других критически важных энергообъектов, которые требуют длительного восстановления.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины с начала текущего года нанесли более 60 ударов по объектам энергетической инфраструктуры Херсонской области, что создает серьезные трудности в коммунальной и производственной сферах региона. Как пояснил Сальдо, это негативно сказывается на жизнеобеспечении жилого сектора, промышленности и сельского хозяйства.