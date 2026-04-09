09 апреля 2026 в 20:34

Раскрыты масштабы повреждений при атаке ВСУ на Кубань

При атаке ВСУ на Крымский район Кубани девять домов получили повреждения

Фото: Социальные сети
В результате атаки на Крымский район Кубани в ночь на 9 апреля повреждения получили восемь частных домов и один многоквартирный, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. Отмечается, что чиновники уже провели оценку ущерба.

В результате атаки на Крымский район <...> обнаружены повреждения восьми частных и одного многоквартирного дома, — говорится в сообщении.

Уточняется, что в поселке Саук-Дере повреждена квартира в многоквартирном доме. В Крымске были частично разрушены четыре частных дома, в хуторе Меккерстук — два, в поселке Горно-Веселый — еще два. Преимущественно везде выбиты окна. Обломки беспилотников нашли на одной из улиц хутора Ленинского, в селе Молдаванском — на территории винодельческого хозяйства, а в Крымске — на территории одного из предприятий.

Ранее в Следственном комитете предположили, что ВСУ могли использовать для удара по кладбищу во время похоронной процессии в Донецке беспилотники производства США. На месте происшествия найдены обломки, напоминающие фрагменты БПЛА.

