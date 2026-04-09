«Слетела шелуха»: Родион Газманов о потере друзей после начала СВО Родион Газманов разошелся во взглядах с некоторыми друзьями после начала СВО

После начала СВО некоторые знакомые показали себя с негативной стороны, поделился в интервью NEWS.ru певец и телеведущий Родион Газманов. Он добавил, что перестал общаться с несколькими друзьями, которые покинули РФ и критикуют тех, кто остался жить в России.

С началом СВО с нас слетела вся шелуха. Люди, особенно публичные, показали, кем они являются на самом деле. Я потерял нескольких друзей — они уехали из нашей страны, жестко критикуют тех, кто остался здесь. Я даже не думал, что есть люди, которые могут яро ненавидеть только за то, что не последовал их примеру. Хорошо, что они проявили себя сейчас, — считает артист.

Сам Газманов, по его словам, поддержал специальную военную операцию и со своей командой музыкантов выезжает с концертами в военные госпитали и на передовую. По его словам, в такие дни ему бывало страшно, но если ты уже выбрал этот путь, то не стоит с него сворачивать.

Когда во время наших поездок рядом были прилеты ракет, мне становилось страшно. Тем не менее вся моя команда с чувством ответственности продолжает эти выезды, — рассказал Родион.

