09 апреля 2026 в 20:38

«Слетела шелуха»: Родион Газманов о потере друзей после начала СВО

Родион Газманов Родион Газманов Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
После начала СВО некоторые знакомые показали себя с негативной стороны, поделился в интервью NEWS.ru певец и телеведущий Родион Газманов. Он добавил, что перестал общаться с несколькими друзьями, которые покинули РФ и критикуют тех, кто остался жить в России.

С началом СВО с нас слетела вся шелуха. Люди, особенно публичные, показали, кем они являются на самом деле. Я потерял нескольких друзей — они уехали из нашей страны, жестко критикуют тех, кто остался здесь. Я даже не думал, что есть люди, которые могут яро ненавидеть только за то, что не последовал их примеру. Хорошо, что они проявили себя сейчас, — считает артист.

Сам Газманов, по его словам, поддержал специальную военную операцию и со своей командой музыкантов выезжает с концертами в военные госпитали и на передовую. По его словам, в такие дни ему бывало страшно, но если ты уже выбрал этот путь, то не стоит с него сворачивать.

Когда во время наших поездок рядом были прилеты ракет, мне становилось страшно. Тем не менее вся моя команда с чувством ответственности продолжает эти выезды, — рассказал Родион.

Ранее Газманов-младший раскрыл подробности съемочного закулисья шоу «Маска», в котором он принял участие. Он рассказал, что в выбранный им костюм Гиппопотама вмонтировали вентилятор, однако, даже несмотря на приспособление, воздуха внутри маски все равно не хватало, было трудно дышать.

Также он выразил мнение, что шоу «Маска» смотрится вовсе не однообразно из сезона в сезон, а очень достойно. Таким образом артист прокомментировал мнение некоторых интернет-пользователей, критикующих программу за однообразие композиций. По его мнению, пользователи неправы в этом отношении.

Культура
Родион Газманов
СВО
Шоу-бизнес
телевидение
Наталия Петренко
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
