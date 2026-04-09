Сальдо раскрыл судьбу сухогруза с зерном, атакованного ВСУ в Азовском море

Сухогруз с зерном «Волго-Балт 138», атакованный украинскими военнослужащими 5 апреля, находится на дне Азовского моря, заявил в беседе с РИА Новости глава Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, скоро с судна откачают топливо, никакой угрозы для окружающей среды он не несет. Впоследствии сухогруз поднимут со дна.

Судно сейчас, к сожалению, находится на дне Азовского моря вместе с грузом, который был на его борту. Это было зерно, — подчеркнул губернатор.

Ранее сообщалось, что судно находилось в 300 милях к северу от Керчи. Экипаж состоял из 11 человек, девять из которых эвакуировались в лодку-капсулу и добрались до Херсонской области. Транспортная прокуратура начала проверку после крушения и подтвердила гибель одного из членов экипажа.

До этого губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал, что в акватории Таганрогского залива в результате падения обломков украинского дрона был поврежден сухогруз. Судно под иностранным флагом находилось в нескольких километрах от береговой линии.