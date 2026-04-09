09 апреля 2026 в 22:35

Трамп обратился к Нетаньяху с неожиданной просьбой

Трамп призвал Нетаньяху сдержать удары по Ливану и продвинуться к переговорам

Дональд Трамп Фото: Shutterstock/FOTODOM
Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху проявить сдержанность в отношении Ливана и вернуться за стол переговоров, сообщил на своей странице в соцсетях журналист Axios Барак Равид со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников. В беседе также участвовал спецпредставитель Белого дома Стив Уиткофф.

Американский политик прямо обратился к израильскому лидеру с просьбой ограничить военную активность и сосредоточиться на дипломатическом урегулировании. Призыв прозвучал на фоне эскалации: после сообщений о двухнедельном прекращении огня между Ираном и США, включая остановку боев в Ливане, ливанское движение «Хезболла» приостановило операции, но Израиль нанес массированные удары по Бейруту и югу страны, что привело к возобновлению боевых действий.

Заявление Нетаньяху прозвучало после телефонных переговоров, которые он вчера провел с президентом Трампом и представителем Белого дома Уиткоффом. По словам высокопоставленных американских чиновников, Уиткофф попросил Нетаньяху «сдержать» удары по Ливану и начать переговоры, — написал Равид.

Ранее профессор кафедры политологии Калифорнийского технологического института Родерик Кивит предположил, что соглашение о прекращении огня между Соединенными Штатами и Ираном может продлиться дольше двух недель. По его словам, и Вашингтон, и Тегеран будут соблюдать сложившиеся договоренности.

Трамп обратился к Нетаньяху с неожиданной просьбой
