Находившегося под следствием высокопоставленного силовика нашли мертвым ТАСС: в Югре нашли тело находившегося под следствием полицейского Абакумова

Бывший начальник полиции Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Иван Абакумов обнаружен мертвым, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Силовик находился под домашним арестом по делу о превышении должностных полномочий. Его задержание провели зимой.

Подтверждаю, — сообщил собеседник агентства.

