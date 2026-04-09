Обмен телами, ложь командования: ситуация на фронтах СВО вечером 9 апреля

Армия России наступает на большинстве направлений спецоперации, пишут военкоры. Что известно о ситуации на фронтах СВО вечером 9 апреля, как Россия и Украина обменялись телами погибших военных, какую ложь скрывает Киев?

Ситуация на фронтах СВО вечером 9 апреля

На западном фланге Запорожского фронта идут бои в Приморском и Степногорске, на восточном фланге ВС РФ вклиниваются между Воздвижевкой и Верхней Терсой, одновременно обходят эти села с севера и с запада, сообщил экс-депутат Верховной рады Олег Царев. По информации политика, на Днепропетровском направлении ВС РФ развивают наступление по реке Гайчур.

«На Добропольском участке, в Новоподгороднем, ВС РФ расширили зону контроля на восточной окраине села и продвигаются к его центру, также наши отодвигают фронт на запад от Гришино. Есть успехи как в самой Васильевке, так и южнее села. Расширена зона контроля на юго-востоке от Новоалександровки. Идут бои на рубеже Белицкого — Нового Донбасса. Наша артиллерия и ВКС работают по следующей линии обороны противника: Черниговка — Светлое — Шевченко. Российские штурмовые группы атакуют в сторону Кучерова Яра. На Константиновском фронте не стихают бои по линии Степановка — Ильиновка. Враг контратакует с направления Райское — Николайполье на район Долгая Балка — Бересток. Наши войска штурмуют южные микрорайоны Константиновки — Декоративный, Южный, Солнечный. Напряженные бои идут в районе железнодорожного вокзала. На севере участка ВС РФ возобновили давление в районе Николаевки и Веролюбовки», — указывает Царев.

По информации блогера, на Северском направлении ВС РФ выравнивают фронт на подступах к Рай-Александровке, на юге от села ВС РФ отражают контратаки в районе Липовки, на севере — сражаются на высотах в районе русла Северского Донца. На юге от Калеников расширена серая зона. Противник пытается не допустить охвата Рай-Александровки, поэтому цепляется за леса у Дибровы и заводит ДРГ на болота Северского Донца, однако переломить ход боев ВСУ не в состоянии. Российские FPV-дроны дотягиваются до вражеской техники на трассе Краматорск — Славянск, указывает политик.

«По району Красного Лимана наносятся комбинированные удары. Идут бои в районах Александровки и Святогорска. При этом российский „клин“ восточнее Святогорска отрезал от снабжения гарнизон ВСУ в Татьяновке. В Купянске без изменений: встречные бои в северной части города. При этом зафиксировано сокращение плацдарма ВСУ восточнее Оскола. ВС РФ укрепляют позиции по реке Гнилице в районе Петропавловки. Ниже по фронту наши значительно продвинулись в Куриловке, хотя по-прежнему остается проблемой подконтрольный ВСУ микрорайон Куриловка-1 на севере от села. Южнее наши бойцы выходят к окраинам Новоосиново», — говорится в публикации политика.

По данным Царева, на Харьковском фронте ВС РФ на 400 метров продвинулись на Волчанском участке, есть успехи в лесах у Верхней Писаревки. Также российские ДРГ выскакивали к западным окраинам Лосевки. Идут стрелковые бои вдоль государственной границы в районе сел Зыбино, Волоховка и Охримовка.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

В Сумском приграничье — противостояние на прежних рубежах, ожесточенные стрелковые бои в районе Новодмитровки.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Обмен телами между Россией и Украиной 9 апреля, ложь командования

Россия и Украина провели гуманитарный обмен телами погибших военнослужащих в формате 1000 на 41, сообщил в своем Telegram-канале глава переговорной группы, помощник президента РФ Владимир Мединский. Он подчеркнул, что эта информация иллюстрирует соотношение потерь сторон конфликта.

«Украинской стороне передана 1000 тел погибших офицеров и солдат ВСУ. С той стороны получено 41 [тело] погибших наших. Это о соотношении потерь», — написал Мединский.

Военкор Александр Коц также заметил существенную несостыковку с украинской стороны. Журналист считает, что Киев что-то недоговаривает. Так, президент Украины Владимир Зеленский и главком ВСУ Александр Сырский весь март докладывали о якобы наступательных действиях, однако прошедший обмен обнажил их обман.

«Украинской стороне снова передана тысяча тел „захистников“. В Россию возвращается 41 наш погибший герой. <...> Но Зеленский с Сырским весь март всем рассказывали, как они наступают. <...> Может, кто-то врет?» — задался вопросом военкор.

Читайте также:

Ла-Манш будет наш? «Адмирал Григорович» защитил танкер РФ от Британии

Звезда турецких сериалов Бурак Дениз задержан: наркотики, что известно



Актер Михайлов бродил по подвалам, британцы испугались ВМС РФ: что дальше