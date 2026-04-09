09 апреля 2026 в 21:42

«Были озадачены»: бывшая соратница Зеленского раскрыла его сущность

Мендель: европейские политики разоблачили двуличие Зеленского

Владимир Зеленский Фото: IMAGO/Syrian Presidency apaima/Global Look Press
Большинство европейских политиков уже уличили президента Украины Владимира Зеленского в двуличии, такое мнение выразила его экс-пресс-секретарь Юлия Мендель в соцсети Х. По ее словам, такая тенденция в поведении Зеленского была изначально, но ее списывали на обстоятельства и языковой барьер.

Огромное количество политиков и дипломатов — почти все — были озадачены его поведением. Он завоевывал доверие, давал торжественные обещания, демонстрировал понимание, а затем действовал совершенно противоположным образом. Им было трудно это объяснить, — написала Мендель.

Мендель добавила, что на публике политики улыбаются, громко заявляют о своей поддержке, по-братски обнимаются и дружески похлопывают Зеленского по плечу. Однако за закрытыми дверями, подчеркнула экс-пресс-секретарь, европейские лидеры без колебаний преследуют свои собственные интересы и приоритеты.

Ранее Мендель рассказала, что Зеленский в прошлом неоднократно игнорировал призывы на военную службу. Соответствующее сообщение она опубликовала после дискуссии, где президента Украины сравнивали с Уинстоном Черчиллем.

