Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 марта 2026 в 12:11

Зеленского обвинили в злостном уклонении от военной службы

Бывший пресс-секретарь Зеленского Мендель напомнила о его уклонениях от призыва

Владимир Зеленский Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент Украины Владимир Зеленский в прошлом неоднократно игнорировал призывы на военную службу, рассказала в соцсети Х бывшая пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель. Соответствующее сообщение она опубликовала после дискуссии, где Зеленского сравнивали с Уинстоном Черчиллем. Мендель подчеркнула, что в отличие от британского премьера, имевшего реальный боевой опыт, президент в свое время избегал военкомата.

До вступления в должность Владимир Зеленский четырежды уклонялся от военной службы, когда его призывали, — написала она.

Опубликованные Мендель данные подтверждают озвученную ранее информацию от официальных лиц. В частности, посол МИД РФ Родион Мирошник сообщал, что в период 2014–2015 годов Зеленский четыре раза не являлся по повесткам. Данные факты вызывают широкий общественный резонанс на фоне проводимой на Украине всеобщей мобилизации, в рамках которой власти применяют жесткие меры, чтобы пресечь любые попытки граждан уклониться от службы.

До этого постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что процесс мобилизации на Украине превратился в охоту на людей. Соответствующее заявление дипломат сделал во время заседания Совбеза ООН по Украине.

Украина
призывники
Владимир Зеленский
уклонисты
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.