Зеленского обвинили в злостном уклонении от военной службы Бывший пресс-секретарь Зеленского Мендель напомнила о его уклонениях от призыва

Президент Украины Владимир Зеленский в прошлом неоднократно игнорировал призывы на военную службу, рассказала в соцсети Х бывшая пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель. Соответствующее сообщение она опубликовала после дискуссии, где Зеленского сравнивали с Уинстоном Черчиллем. Мендель подчеркнула, что в отличие от британского премьера, имевшего реальный боевой опыт, президент в свое время избегал военкомата.

До вступления в должность Владимир Зеленский четырежды уклонялся от военной службы, когда его призывали, — написала она.

Опубликованные Мендель данные подтверждают озвученную ранее информацию от официальных лиц. В частности, посол МИД РФ Родион Мирошник сообщал, что в период 2014–2015 годов Зеленский четыре раза не являлся по повесткам. Данные факты вызывают широкий общественный резонанс на фоне проводимой на Украине всеобщей мобилизации, в рамках которой власти применяют жесткие меры, чтобы пресечь любые попытки граждан уклониться от службы.

До этого постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что процесс мобилизации на Украине превратился в охоту на людей. Соответствующее заявление дипломат сделал во время заседания Совбеза ООН по Украине.