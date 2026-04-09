В ЦБ озвучили, почему россияне сняли рекордное количество наличных в марте

В ЦБ озвучили, почему россияне сняли рекордное количество наличных в марте ЦБ: россияне чаще снимали наличные в марте из-за проблем с мобильным интернетом

Банк России опубликовал данные о динамике наличных денег в обращении в марте 2026 года. Одной из вероятных причин роста потребности россиян снимать средства в банкоматах названы случаи отключения мобильного интернета.

Регулятор отметил, что объем наличности увеличился на 0,3 трлн рублей. Этот показатель заметно выше средних значений за аналогичные периоды прошлых лет (в феврале рост составлял 0,2 трлн рублей). Потребность банковского сектора в ликвидности также возросла — в среднем до 3,6 трлн рублей против 2,9 трлн в феврале.

Такая динамика в том числе может быть связана со случаями отключения мобильного интернета, которые побуждают население и бизнес формировать запас наличных денег для осуществления текущих платежей, — указывает ЦБ.

Дополнительное давление на ликвидность, по данным регулятора, оказали операции Минфина. При этом бюджетные факторы не сыграли существенной роли благодаря эффективному управлению остатками Федеральным казначейством.

Ранее группа депутатов от фракции КПРФ направила обращение главе Минцифры Максуту Шадаеву с предложением обязать сотовых операторов сообщать абонентам причины и сроки отключения мобильного интернета. Парламентарии предлагают внедрить механизм обязательного информирования через СМС, чтобы россияне понимали, когда и почему введены ограничения, а также знали, когда связь восстановится.