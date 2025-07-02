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02 июля 2025 в 18:04

«Очень неспокойные времена»: глава ЦБ сделала тревожный прогноз

Набиуллина: экономика РФ сталкивается с новыми вызовами после периода адаптации

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Экономика России завершила адаптацию к внешним ограничениям, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе пленарной сессии Финансового конгресса Банка России. Трансляция мероприятия ведется на его сайте. Глава ЦБ добавила, что стране предстоит столкнуться с новыми вызовами.

Мы адаптировались к каким-то внешним вызовам. Нет, у нас впереди очень неспокойные времена, — заявила глава ЦБ.

Она выразила уверенность в том, что необходимость преодолевать новые препятствия откроет и новые возможности для развития. В частности, речь идет о росте производительности труда в условиях дорогой рабочей силы.

Мы на это можем опереться, — подчеркнула Набиуллина.

Ранее финансовый аналитик и экономист Александр Разуваев заявил, что в России нет причин для наступления системного кризиса. По его словам, снижение ключевой ставки автоматически поспособствует росту фондового рынка, что позитивно повлияет на экономику.

Как рассказал до этого экономист и финансовый аналитик Михаил Беляев, высокая ключевая ставка оказывает наименьшее влияние на торговлю, сферу услуг и нефтяную отрасль. По словам специалиста, остальные отрасли серьезно страдают.

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Эльвира Набиуллина
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адаптация
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